Un perrito fue rescatado con vida durante las labores de atención de un incendio registrado en el distrito de Ate. El animal había quedado atrapado al interior de una vivienda afectada por el fuego y presentaba signos de asfixia por inhalación de humo.

De acuerdo con información difundida por RPP, el siniestro se produjo en la avenida Central y comprometió varios inmuebles que eran utilizados para el almacenamiento y elaboración de material pirotécnico.

La emergencia fue clasificada como código 3 y se inició alrededor de las 4 de la tarde.

Tras ser evacuado, el can recibió oxígeno por parte de los bomberos y luego fue atendido en una ambulancia. Minutos después, su propietario llegó al lugar visiblemente afectado y permaneció junto a su mascota durante la atención.

El Cuerpo General de Bomberos logró confinar el incendio, mientras las autoridades continúan evaluando los daños materiales y las condiciones en las que operaban los inmuebles involucrados.