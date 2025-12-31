(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Redacción EC
Redacción EC

Un perrito fue rescatado con vida durante las labores de atención de un incendio registrado en el distrito de . El animal había quedado atrapado al interior de una vivienda afectada por el fuego y presentaba signos de asfixia por inhalación de humo.

De acuerdo con información difundida por RPP, el siniestro se produjo en la avenida Central y comprometió varios inmuebles que eran utilizados para el almacenamiento y elaboración de material pirotécnico.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
MIRA: Indecopi: pasajeros pueden solicitar devolución del pasaje si deciden cancelar el servicio

La emergencia fue clasificada como código 3 y se inició alrededor de las 4 de la tarde.

Tras ser evacuado, el can recibió oxígeno por parte de los bomberos y luego fue atendido en una ambulancia. Minutos después, su propietario llegó al lugar visiblemente afectado y permaneció junto a su mascota durante la atención.

El Cuerpo General de Bomberos logró confinar el incendio, mientras las autoridades continúan evaluando los daños materiales y las condiciones en las que operaban los inmuebles involucrados.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC