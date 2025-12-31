Ya iniciamos la campaña para multar a los vehículos que ocupen ilegalmente la vía auxiliar de la Panamericana Sur en este verano. Recibiremos tus reportes a través del número de WhatsApp 937-714-189 y los convertiremos en papeletas ciudadanas ante la Sutran.

El primer paso es enviarnos un video de la infracción. Asegúrate de que la placa se note con claridad. Además, menciona los siguientes datos: fecha, hora y ubicación (km. y distrito de preferencia) en los que observaste al vehículo. Indícanos también en qué sentido de la Panamericana Sur viajaba esta unidad. Además de videos e imágenes de los vehículos invadiendo la auxiliar de la Panamericana Sur, otro de los datos que incluiremos en la denuncia es el nombre del propietario de la unidad.

Recuerda que las vías auxiliares deben permanecer libres para que el personal de rescate atienda raudamente cualquier emergencia en la carretera. Invadirlas implica cometer la falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito, infracción grave que se sanciona con una multa de 8% de una UIT (440 soles según su valor en el 2026) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

Nuestra meta es presentar más de mil papeletas ciudadanas a la Sutran. Por eso, tú eres nuestro mejor aliado.