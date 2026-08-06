Más de 70 unidades dejaron de circular tras el asesinato del gerente de empresa de transportes. Foto: Facebook
Más de 70 unidades dejaron de circular tras el asesinato del gerente de empresa de transportes. Foto: Facebook
Por Redacción EC

La empresa de transportes Sagrado Corazón de Jesús de San Diego suspendió indefinidamente sus operaciones este jueves, luego del asesinato de su gerente general, Eugenio Benítez Tacanga, de 69 años, ocurrido la noche del miércoles en un presunto caso vinculado a la extorsión.

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