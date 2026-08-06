La empresa de transportes Sagrado Corazón de Jesús de San Diego suspendió indefinidamente sus operaciones este jueves, luego del asesinato de su gerente general, Eugenio Benítez Tacanga, de 69 años, ocurrido la noche del miércoles en un presunto caso vinculado a la extorsión.

La medida fue adoptada por los conductores de las más de 70 unidades de la empresa, quienes permanecieron en la base de operaciones ubicada en la avenida San Diego, en el distrito de San Martín de Porres, sin salir a prestar servicio.

La paralización afecta las rutas que cubre la empresa entre Lima y el Callao, perjudicando a cientos de pasajeros que utilizan diariamente esta línea de transporte público.

En medio del duelo, los trabajadores revelaron que desde hace varios años las unidades venían realizando pagos diarios de diez soles a una organización criminal para evitar nuevos atentados.

“Que se investigue, pues, porque no puede ser; matarlo, una persona que, cumpliendo las amenazas y pagando sus cupos y que lo maten ¿no?. Dábamos cuota, pagábamos, todos pagábamos, en realidad no sé por qué (asesinaron al gerente)”, declaró uno de los transportistas a RPP.

Los conductores exigieron que la Policía Nacional acelere las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen, además de solicitar al Gobierno medidas concretas frente al avance de las mafias dedicadas al cobro de cupos.

Comunicado de la empresa de transportes.

“Que cumpla sus palabras y que apoye. Que apoye a la gente afectada y que termine con la delincuencia, la delincuencia organizada más que nada”, añadió el trabajador.

Como muestra de homenaje, los transportistas colocaron un lazo negro y un arreglo floral junto a una gigantografía de Eugenio Benítez Tacanga en el terminal de la empresa, donde también expresaron su preocupación por la inseguridad que enfrenta el sector.

Los trabajadores recordaron que la empresa ya había sido blanco de la delincuencia en el pasado. Según indicaron, tras un atentado ocurrido hace aproximadamente dos años comenzaron a pagar dinero de manera periódica para continuar operando.

“Mira, hace dos años atentaron contra la empresa. De ahí, se está pagando y, de ahí, no han tenido, digamos, ningún problema”, manifestó otro de los conductores.

Gerente de la empresa de transportes fue asesinado. Foto: Facebook

Ataque armado en Los Olivos

El gerente de la empresa fue atacado a balazos en el cruce de las avenidas Dos de Octubre y Santa Elvira, en el distrito de Los Olivos, cuando se desplazaba en su camioneta junto con su esposa, Elsa Estela Pérez.

De acuerdo con la información disponible, los sicarios dispararon hasta en once oportunidades contra el vehículo antes de huir del lugar. Ambos ocupantes fueron trasladados a una clínica cercana; sin embargo, los médicos confirmaron el fallecimiento de Benítez Tacanga.

Su esposa sobrevivió al atentado y permanece hospitalizada con diagnóstico de traumatismo múltiple y una lesión en el cuello ocasionada por esquirlas de vidrio.

Las investigaciones del caso quedaron a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos, que busca determinar las circunstancias del crimen y establecer su presunta vinculación con redes de extorsión que operan en el norte de Lima.

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