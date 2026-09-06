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El Comercio capacita escolares en Arequipa, inversión privada en Petro-Perú y doble asesinato sacuden SMP

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 6 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: Joel Alonzo/GEC)
    (Foto: Joel Alonzo/GEC)
    / JOEL ALONZO

    En el Semáforo de este domingo 6 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el taller “Reporteros en Acción” de El Comercio en Arequipa acerca a escolares al periodismo y la verificación de datos, fortaleciendo la lucha contra la desinformación. Segundo, el desembolso privado de US$475 millones para Petro-Perú puede fortalecer sus finanzas, siempre que asegure una gestión transparente y sostenible. Finalmente, el asesinato de dos hermanas anticucheras en San Martín de Porres exige acciones inmediatas para capturar a los responsables y reforzar la seguridad ciudadana.

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