El Comercio capacita escolares en Arequipa, inversión privada en Petro-Perú y doble asesinato sacuden SMP

En el Semáforo de este domingo 6 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el taller “Reporteros en Acción” de El Comercio en Arequipa acerca a escolares al periodismo y la verificación de datos, fortaleciendo la lucha contra la desinformación. Segundo, el desembolso privado de US$475 millones para Petro-Perú puede fortalecer sus finanzas, siempre que asegure una gestión transparente y sostenible. Finalmente, el asesinato de dos hermanas anticucheras en San Martín de Porres exige acciones inmediatas para capturar a los responsables y reforzar la seguridad ciudadana.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Periodismo que forma ciudadanía

El taller “Reporteros en Acción”, realizado por El Comercio ayer en Arequipa, forma parte de una valiosa apuesta por acercar a los escolares al periodismo y a la verificación de información fortaleciendo capacidades indispensables frente a la desinformación. Además, vincular sus reportajes con la prevención convierte el aprendizaje en un servicio público. Escuchar a los jóvenes es parte de la responsabilidad de este Diario con la construcción de una democracia más participativa, responsable y descentralizada.

🟢Financiamiento positivo

El anunciado primer desembolso privado de US$475 millones para Petro-Perú abre una oportunidad alentadora para fortalecer sus finanzas. Apostar por financiamiento privado constituye una señal positiva en la búsqueda de alternativas para la empresa estatal. La posibilidad de alcanzar US$2.000 millones merece atención favorable, siempre que se traduzca en una gestión eficiente y transparente. Corresponde aprovechar este impulso para ordenar las cuentas y construir una operación sostenible.

🔴Trabajar no puede costar la vida

El asesinato de dos hermanas anticucheras en San Martín de Porres revela la desprotección de quienes trabajan para sostener sus hogares. No podemos aceptar que vender comida se convierta en una actividad mortal ni que otro crimen termine diluido entre promesas oficiales. El Ministerio del Interior y la Policía deben identificar a los responsables, reforzar el patrullaje y proteger a comerciantes y vecinos. Las familias merecen justicia; la ciudadanía, seguridad efectiva.