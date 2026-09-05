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La factura interminable de Talara

Los más de mil desperfectos en la refinería estatal son prueba de una negligencia que las sucesivas administraciones de Petro-Perú prefirieron postergar.

    Editorial El Comercio
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    Petroperú (Foto: Andina)
    Petroperú (Foto: Andina)

    El hallazgo de más de 1.600 desperfectos en la refinería de Talara, revelado por la Contraloría General de la República, confirma lo que varios especialistas venían advirtiendo: la joya de la corona de Petro-Perú, una inversión de más de US$6.500 millones que los peruanos seguimos pagando, no está en condiciones de operar con la seguridad que exige una instalación de su envergadura. Que la refinería más cara de nuestra historia funcione, según el Minem, a solo 60% de su capacidad, y que su unidad más crítica, el Flexicoquing, haya operado en promedio al 41% en los últimos dos años y medio, no es un tropiezo pasajero, sino la crónica de una gestión fallida y prolongada.

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