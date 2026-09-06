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Julio Velarde y la emboscada ideológica

“No es la primera vez que congresistas de izquierda quedan en ridículo frente a Velarde, al [...] demostrar públicamente que desconocen las competencias del BCR”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

    A la gestión de Julio Velarde le debemos la estabilidad del sol; haber preservado la autonomía del BCR frente a los distintos gobiernos de turno; haber contribuido a sostener el prestigio de nuestra economía en el ámbito internacional; y que los peruanos podamos volver a ahorrar en nuestra propia moneda, entre otras cosas. A Humberto Morales, en cambio, no le debemos absolutamente nada.

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