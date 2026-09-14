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Por una mejor filantropía

“Estoy convencido de que la filantropía tiene el potencial para cambiar el futuro del Perú, acelerando los cambios que nuestra sociedad necesita”.

    Luis Romero
    Por

    Presidente del directorio de Credicorp y del BCP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En un país con tantas brechas y con un Estado que tiene dificultades para llegar a todos, una intervención filantrópica bien realizada puede tener efectos multiplicadores en miles de peruanos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "En un país con tantas brechas y con un Estado que tiene dificultades para llegar a todos, una intervención filantrópica bien realizada puede tener efectos multiplicadores en miles de peruanos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Todos hemos escuchado alguna vez sobre filantropía o sobre los grandes filántropos del mundo, desde Bill y Melinda Gates hasta Warren Buffett, pero muchas veces ignoramos lo que realmente implica.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.