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Promover, no solamente regular, la filantropía

“¿Cómo movilizamos más recursos privados peruanos hacia bienes públicos, de manera transparente, responsable y adicional al esfuerzo del Estado?“.

    Enrique Mendizabal Mendizabal
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    "El problema de fondo es quizá otro: el Perú regula la filantropía, pero no tiene una política para desarrollarla". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El problema de fondo es quizá otro: el Perú regula la filantropía, pero no tiene una política para desarrollarla". Ilustración: Giovanni Tazza

    La filantropía peruana está cambiando. El reciente estudio “Cómo transformar la filantropía en el Perú”, de Vicente León con la colaboración de Ana Gonzales, ofrece una valiosa fotografía de un sector más diverso y profesionalizado, pero todavía marcado por desafíos de sostenibilidad financiera, gobernanza, transparencia y evaluación.

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