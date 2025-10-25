Camila Asto Zegarra
El compromiso social como deber universitario
En un país donde miles de familias aún enfrentan la desigualdad, hablar de filantropía universitaria no es una opción, sino una urgencia. Las universidades no deben limitarse a formar profesionales competentes, sino ciudadanos comprometidos con su entorno. En ese sentido, la responsabilidad social universitaria deja de ser un ideal y se convierte en una herramienta real de transformación.

Desde mi primer año de Medicina, participo en espacios de voluntariado. Hoy tengo el honor de presidir Nutre Perú, una iniciativa universitaria que promueve la salud y nutrición infantil en comunidades vulnerables. Esta experiencia me enseñó que cuando la universidad se vincula con la sociedad, todos ganan.

En Nutre Perú realizamos talleres de alimentación saludable, trabajamos con organizaciones locales y capacitamos a otros estudiantes para liderar con sensibilidad social. Esta labor no sería posible sin la convicción de que la filantropía universitaria debe ir más allá de donar: debe formar, movilizar y transformar.

Para lograrlo, las universidades deben fortalecer alianzas con actores públicos y privados. La filantropía empresarial puede ser clave como inversión real en desarrollo. Apostar por una educación superior con enfoque social es apostar por un país más justo.

Pero no todo depende de las instituciones. Cada estudiante debe asumir la universidad como una oportunidad para servir. El voluntariado no es una actividad extracurricular más: es una forma de entender la profesión y el impacto que queremos generar. La filantropía universitaria no es un lujo, es una necesidad urgente.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Camila Asto Zegarra es estudiante de Medicina en la UPCH

