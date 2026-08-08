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Poder para poder hacer bien

“El Perú necesita, con urgencia, una reforma tributaria que simplifique el laberinto de regímenes actuales y que incentive, de manera inteligente, la formalización del empleo y la inversión privada”.

    Joaquín Dávila
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad de Lima

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cada cierto tiempo, un gobierno peruano recién estrenado pide al Congreso que le otorgue, por unos meses, la potestad de legislar sin pasar por el trámite ordinario del debate parlamentario. El gobierno de Keiko Fujimori no ha sido la excepción. La mandataria mencionó que solicitará al Congreso una delegación de facultades legislativas por 120 días, en materias que van desde la seguridad ciudadana hasta la reforma tributaria, pasando por el empleo y la simplificación administrativa. Y aunque el texto definitivo aún no ha ingresado formalmente al Parlamento, ya se perfila que el terreno donde el Ejecutivo quiere jugar uno de sus partidos más ambiciosos es el régimen tributario.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.