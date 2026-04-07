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Resumen

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Ilustración: Giovanni Tazza
Ilustración: Giovanni Tazza
Por Alejandro Pérez-Reyes

La alternancia en el poder es una de las cualidades más saludables de la democracia. La certeza de que cada cinco años podremos acudir a las urnas y revisar nuestras preferencias es una garantía de orden y de capacidad de enmienda: si las cosas están yendo bien, es la oportunidad para apostar por la continuidad; si las cosas están yendo mal, es una válvula de escape que nos permite ajustar el curso.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.