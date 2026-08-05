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Resumen

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Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Por Maria Pía Palacios

Al momento de escribir estas líneas, el Congreso bicameral debería haber empezado a discutir el pedido de delegación de facultades legislativas en materia económica. No hay nada que debatir todavía: el Ejecutivo no ha enviado el proyecto. Lo que existía hasta el fin de semana era un borrador filtrado a la prensa, no una propuesta oficial. Y esa distancia entre el anuncio y el documento dice más sobre este gobierno que cualquier discurso.

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