Durante su ascenso político, Javier Milei fue muy crítico con la actuación del Banco Central de Reserva de Argentina (BCRA). Razones no le faltaban ya que las presiones políticas sobre el BCRA se habían traducido en un descontrol monetario que había llevado a Argentina hacia persistentemente elevados niveles de inflación. En este contexto, desde 2021, Milei comenzó a proponer la dolarización de la economía de su país y, por lo tanto, el cierre del BCRA.

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