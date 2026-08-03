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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el sueldo mínimo que nadie esperaba.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el sueldo mínimo que nadie esperaba.
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Por María Rosa Villalobos

El sueldo mínimo es competencia del Ministerio de Trabajo. El MEF interviene, pero no es el responsable directo. El anuncio del aumento del 15% de la remuneración mínima vital (RMV) tomó por sorpresa a los gremios empresariales: la Confiep, la SNI y AGAP confirmaron el mismo 28 de julio a El Comercio que no estaban al tanto de la medida. Hace algunos meses, Juntos por el Perú promocionaba un aumento más sustancioso, de 32,7%.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.