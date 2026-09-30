Afiliado del SNP: aporte mínimo se actualiza desde octubre

El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), oficializado mediante Decreto Supremo Nº 015-2026-TR, actualiza el aporte mínimo al Sistema Nacional de Pensiones a S/ 160. Este nuevo monto rige para los aportes desde el periodo de octubre de 2026 en adelante.

En el SNP, el aporte de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones es el 13 % de su ingreso mensual declarado, monto que no puede ser menor a una RMV vigente.

La Oficina de Normalización Previsional, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, informó que son 22 239 afiliados trabajadores independientes quienes realizan sus propios aportes para construir una pensión y seguro de salud de por vida.

Además, los aportes permiten contar con protección antes situaciones imprevistas. En caso de sufrir un accidente que le impida seguir trabajando, el afiliado puede solicitar una pensión y acceder a un seguro de salud, ambos hasta su recuperación o de por vida, siempre que cumpla con las condiciones establecidas, entre ellas haber aportado por lo menos 12 meses en los últimos tres años, antes de ocurrido el accidente.

En caso del fallecimiento del afiliado, sus familiares pueden acceder a pensiones de viudez, orfandad o ascendencia.

¿Cuándo se realiza el pago?

El aporte vence el último día del mes siguiente al periodo que corresponde. Por ejemplo, el aporte del periodo de octubre de 2026 es S/ 160 y puede pagarse hasta el 30 de noviembre.

¿Cómo realizar el pago?

La ONP cuenta con canales digitales para el pago de aportes, disponibles las 24 horas:

• Billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank.

• Plataforma de pago Operaciones en línea de la Sunat (no necesita tener clave SOL).

De forma presencial:

• Agentes Interbank con el código de servicio 0600203, el número de documento de identidad del afiliado y el monto a pagar.

• En las ventanillas del Banco de la Nación, indicando el número de documento de identidad del afiliado, el mes y el monto a pagar.

Para orientación se puede llamar a ONP Te escucha (01) 634 2222 opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.