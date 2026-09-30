Los trabajadores independientes pueden realizar sus aportes mediante canales digitales y presenciales. (Foto: Andina)
Los trabajadores independientes pueden realizar sus aportes mediante canales digitales y presenciales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), oficializado mediante Decreto Supremo Nº 015-2026-TR, actualiza el aporte mínimo al Sistema Nacional de Pensiones a S/ 160. Este nuevo monto rige para los aportes desde el periodo de octubre de 2026 en adelante.

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