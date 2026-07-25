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Pedidos platónicos

“La democracia tiene que ser funcional; tiene que entregar resultados. No puede quedar atrapada en un juego de ideas platónicas acerca de una supuesta naturaleza autoritaria de Keiko Fujimori”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El gobierno de Keiko Fujimori empezará el 28 de julio.
    El gobierno de Keiko Fujimori empezará el 28 de julio.

    Si se cumple la promesa contenida en el nuevo gobierno, el país será otro en 2031. El Estado y la sociedad se habrán transformado. La exclusión del mercado formal y de los servicios públicos que sufre hoy la mayor parte de la población habrá disminuido apreciablemente. El Estado y la formalidad se habrán vuelto más inclusivos. La población podrá prosperar en el mercado formal y atenderse en servicios más eficientes. Y habrá más seguridad, por supuesto.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.