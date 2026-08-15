1926: Preferente atención a la farmacia

La Dirección de Salubridad Pública en el Perú tiene cerca de 23 años de vida; en este período, y siguiendo la marcha evolutivamente progresista de la nación, sus funciones han ido abarcando diversas ramas anexas a su género; pero en razón de esta diversidad es ya imposible que pueda atenderlas y controlarlas del modo que requieren por su importancia. Sin duda, una rama que merece preferente atención, por rozarse íntimamente con la salud pública, es farmacia, cuyo control ejerce desde hace cinco años, época en que la desligaran de la Facultad de Medicina.

La Dirección de Salubridad Pública en el Perú tiene cerca de 23 años de vida; en este período, y siguiendo la marcha evolutivamente progresista de la nación, sus funciones han ido abarcando diversas ramas anexas a su género; pero en razón de esta diversidad es ya imposible que pueda atenderlas y controlarlas del modo que requieren por su importancia. Sin duda, una rama que merece preferente atención, por rozarse íntimamente con la salud pública, es farmacia, cuyo control ejerce desde hace cinco años, época en que la desligaran de la Facultad de Medicina.