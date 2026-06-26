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1926: Agitada sesión en la Cámara de los Comunes

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Una moción motivó ayer una borrascosa sesión en la Cámara de los Comunes en Londres. La presentó Locker Lampson, diciendo: “Que la cámara condene la subversiva actividad política de las organizaciones del soviet en este país, con el pretexto de fines comerciales; y opina que los acuerdos de esta clase entre el gobierno del soviet y el de su majestad deben darse por terminados”. Lampson dijo que, cuando los laboristas fueron gobierno, dieron un abrazo efusivo a los bolcheviques y acordaron reconocer una administración “dedicada a la destrucción nuestra”. Agregó que el soviet hirió “a este país por la espalda”.

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