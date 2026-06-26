Una moción motivó ayer una borrascosa sesión en la Cámara de los Comunes en Londres. La presentó Locker Lampson, diciendo: “Que la cámara condene la subversiva actividad política de las organizaciones del soviet en este país, con el pretexto de fines comerciales; y opina que los acuerdos de esta clase entre el gobierno del soviet y el de su majestad deben darse por terminados”. Lampson dijo que, cuando los laboristas fueron gobierno, dieron un abrazo efusivo a los bolcheviques y acordaron reconocer una administración “dedicada a la destrucción nuestra”. Agregó que el soviet hirió “a este país por la espalda”.

Una moción motivó ayer una borrascosa sesión en la Cámara de los Comunes en Londres. La presentó Locker Lampson, diciendo: “Que la cámara condene la subversiva actividad política de las organizaciones del soviet en este país, con el pretexto de fines comerciales; y opina que los acuerdos de esta clase entre el gobierno del soviet y el de su majestad deben darse por terminados”. Lampson dijo que, cuando los laboristas fueron gobierno, dieron un abrazo efusivo a los bolcheviques y acordaron reconocer una administración “dedicada a la destrucción nuestra”. Agregó que el soviet hirió “a este país por la espalda”.