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1926: Curiosos fenómenos en Iquitos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    La noticia llega de “El Eco” de Iquitos: no puede llamar menos la atención la observación de ciertos fenómenos que desde hace un tiempo se notan en Iquitos y que, probablemente, abarcan un gran perímetro, influenciándolo con los mismos fenómenos observados. Desde luego, son de una absoluta naturalidad, pero no en nuestro ambiente. Se percibe presencia de ozono en la atmósfera y a esto se unen emanaciones que sobre el ambiente generan una espesa neblina que oculta la luz del sol y que, a determinadas horas, hace percibir el sol y la luna de un color rojo anaranjado intenso.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.