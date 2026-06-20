1926: Curiosos fenómenos en Iquitos
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
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La noticia llega de “El Eco” de Iquitos: no puede llamar menos la atención la observación de ciertos fenómenos que desde hace un tiempo se notan en Iquitos y que, probablemente, abarcan un gran perímetro, influenciándolo con los mismos fenómenos observados. Desde luego, son de una absoluta naturalidad, pero no en nuestro ambiente. Se percibe presencia de ozono en la atmósfera y a esto se unen emanaciones que sobre el ambiente generan una espesa neblina que oculta la luz del sol y que, a determinadas horas, hace percibir el sol y la luna de un color rojo anaranjado intenso.