1926: Aceras y sardineles

Los sardineles de concreto de arista redondeada que ha adoptado como tipo la Foundation Company, en la pavimentación de las nuevas calzadas, constituyen un grave peligro para el tráfico pedestre, pues ya son muchos los casos de personas que al pisar inadvertidamente en ellos resbalan y sufren accidentes. Se impone, por lo tanto, la prohibición inmediata de esta innovación, peligrosa y dañina, y especificar el empleo único de sardinel con la arista aguda.

Los sardineles de concreto de arista redondeada que ha adoptado como tipo la Foundation Company, en la pavimentación de las nuevas calzadas, constituyen un grave peligro para el tráfico pedestre, pues ya son muchos los casos de personas que al pisar inadvertidamente en ellos resbalan y sufren accidentes. Se impone, por lo tanto, la prohibición inmediata de esta innovación, peligrosa y dañina, y especificar el empleo único de sardinel con la arista aguda.