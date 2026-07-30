1926: Los festejos patrios

La forma como se ha celebrado el aniversario de la independencia deja en nuestro espíritu un sentimiento de intensa satisfacción porque el pueblo ha demostrado, en las manifestaciones de los días 28 y 29, que el concepto de patria está arraigado en el sentimiento popular. Este noble sentimiento nace en el hogar, se cimenta en las instituciones y forma la base, cálida y firme, de la nacionalidad. Por esto, al presentarse la oportunidad de glorificar a los creadores de la patria, los ciudadanos muestran deseos de exteriorizar sus sentimientos y participar de ceremonias de carácter patriótico.

La forma como se ha celebrado el aniversario de la independencia deja en nuestro espíritu un sentimiento de intensa satisfacción porque el pueblo ha demostrado, en las manifestaciones de los días 28 y 29, que el concepto de patria está arraigado en el sentimiento popular. Este noble sentimiento nace en el hogar, se cimenta en las instituciones y forma la base, cálida y firme, de la nacionalidad. Por esto, al presentarse la oportunidad de glorificar a los creadores de la patria, los ciudadanos muestran deseos de exteriorizar sus sentimientos y participar de ceremonias de carácter patriótico.