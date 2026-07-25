1926: Carta a El Comercio

Señor director de “El Comercio”. No me permitiría molestar su atención si no fuera por el hecho que usted se interesa por defender en justicia todo lo relacionado con los intereses del público. Es el hecho que los ómnibus que hacen la carera entre Bolognesi y Maravillas, engañaban al público dando dos o tres vueltas al mercado central en busca de pasajeros y retrasando así a los que se encuentran dentro de ellos, ocasionándoles graves perjuicios. Esto lo he notado en los ómnibus número 157 y 183, habiendo caso, como el de este último, en que dan por terminado su recorrido en el mercado.

Señor director de “El Comercio”. No me permitiría molestar su atención si no fuera por el hecho que usted se interesa por defender en justicia todo lo relacionado con los intereses del público. Es el hecho que los ómnibus que hacen la carera entre Bolognesi y Maravillas, engañaban al público dando dos o tres vueltas al mercado central en busca de pasajeros y retrasando así a los que se encuentran dentro de ellos, ocasionándoles graves perjuicios. Esto lo he notado en los ómnibus número 157 y 183, habiendo caso, como el de este último, en que dan por terminado su recorrido en el mercado.