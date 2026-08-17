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1926: Baja natalidad en Europa

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Se han hecho muchos comentarios acerca de la disposición referente a los Premios a la Fecundidad. El intento de fomentar la natalidad por medio de pensiones, bajas en los impuestos, recargos contributivos a los solteros, etc., etc., ha fracasado cuantas veces se ha tratado de llevar a la práctica. Es un problema mundial verdaderamente difícil. Y la prueba está en los grandes esfuerzos y atención reiterada que Francia y otras naciones vienen dedicando a este asunto, sin conseguir resolver el problema. La población en Francia y otros países, estimados como cultos, sigue descendiendo.