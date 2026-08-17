1926: Baja natalidad en Europa

Se han hecho muchos comentarios acerca de la disposición referente a los Premios a la Fecundidad. El intento de fomentar la natalidad por medio de pensiones, bajas en los impuestos, recargos contributivos a los solteros, etc., etc., ha fracasado cuantas veces se ha tratado de llevar a la práctica. Es un problema mundial verdaderamente difícil. Y la prueba está en los grandes esfuerzos y atención reiterada que Francia y otras naciones vienen dedicando a este asunto, sin conseguir resolver el problema. La población en Francia y otros países, estimados como cultos, sigue descendiendo.

Se han hecho muchos comentarios acerca de la disposición referente a los Premios a la Fecundidad. El intento de fomentar la natalidad por medio de pensiones, bajas en los impuestos, recargos contributivos a los solteros, etc., etc., ha fracasado cuantas veces se ha tratado de llevar a la práctica. Es un problema mundial verdaderamente difícil. Y la prueba está en los grandes esfuerzos y atención reiterada que Francia y otras naciones vienen dedicando a este asunto, sin conseguir resolver el problema. La población en Francia y otros países, estimados como cultos, sigue descendiendo.