1926: La enfermedad de Rodolfo Valentino

Desde hace algunos días los aficionados al cine viven en constante inquietud. Rodolfo Valentino, el de la cara pálida y la mirada amorosa, se halla seriamente enfermo. Su dolencia ha interesado tanto como la neurastenia de D’Annunzio o los resfríos de Lloyd George. Valentino es una especie de príncipe azul cinematográfico. Sus admiradoras creen ver en él la encarnación del amor y la embriaguez de una promesa. Sus mismas aventuras contribuían a la fascinación. Para pesar de sus admiradoras, su mal se agravó y hay desesperación para salvarlo.

Desde hace algunos días los aficionados al cine viven en constante inquietud. Rodolfo Valentino, el de la cara pálida y la mirada amorosa, se halla seriamente enfermo. Su dolencia ha interesado tanto como la neurastenia de D’Annunzio o los resfríos de Lloyd George. Valentino es una especie de príncipe azul cinematográfico. Sus admiradoras creen ver en él la encarnación del amor y la embriaguez de una promesa. Sus mismas aventuras contribuían a la fascinación. Para pesar de sus admiradoras, su mal se agravó y hay desesperación para salvarlo.