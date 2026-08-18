El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: La enfermedad de Rodolfo Valentino

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Desde hace algunos días los aficionados al cine viven en constante inquietud. Rodolfo Valentino, el de la cara pálida y la mirada amorosa, se halla seriamente enfermo. Su dolencia ha interesado tanto como la neurastenia de D’Annunzio o los resfríos de Lloyd George. Valentino es una especie de príncipe azul cinematográfico. Sus admiradoras creen ver en él la encarnación del amor y la embriaguez de una promesa. Sus mismas aventuras contribuían a la fascinación. Para pesar de sus admiradoras, su mal se agravó y hay desesperación para salvarlo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.