El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: Consulado de España en Lima

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Antonio Pinilla, cónsul de España en el Perú, informa que, habiéndose dirigido al gobierno numerosas entidades españolas domiciliadas en el extranjero para que se les autorice tomar parte en el plebiscito que, como muestra de aprobación de la opinión pública a la obra del general Miguel Primo de Rivera, y la petición de que el gobierno reúna la Asamblea Nacional en la que estén representadas todas las clases y sectores de la nación, que se celebrará los días 11, 12 y 13, el gobierno de su majestad ha autorizado que los súbditos españoles mayores de 18 años puedan firmar los pliegos de adhesión.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.