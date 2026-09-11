1926: Consulado de España en Lima

Antonio Pinilla, cónsul de España en el Perú, informa que, habiéndose dirigido al gobierno numerosas entidades españolas domiciliadas en el extranjero para que se les autorice tomar parte en el plebiscito que, como muestra de aprobación de la opinión pública a la obra del general Miguel Primo de Rivera, y la petición de que el gobierno reúna la Asamblea Nacional en la que estén representadas todas las clases y sectores de la nación, que se celebrará los días 11, 12 y 13, el gobierno de su majestad ha autorizado que los súbditos españoles mayores de 18 años puedan firmar los pliegos de adhesión.

Antonio Pinilla, cónsul de España en el Perú, informa que, habiéndose dirigido al gobierno numerosas entidades españolas domiciliadas en el extranjero para que se les autorice tomar parte en el plebiscito que, como muestra de aprobación de la opinión pública a la obra del general Miguel Primo de Rivera, y la petición de que el gobierno reúna la Asamblea Nacional en la que estén representadas todas las clases y sectores de la nación, que se celebrará los días 11, 12 y 13, el gobierno de su majestad ha autorizado que los súbditos españoles mayores de 18 años puedan firmar los pliegos de adhesión.