1926: Alemania ingresa a la Liga de las Naciones

Europa ha sepultado hoy la guerra mundial en Ginebra, cuando los asistentes a la sesión de la asamblea eligieron a Alemania miembro de la Liga de las Naciones y se acordó un asiento permanente en el consejo. A pesar de las protestas de los Estados escandinavos, contra la política de vincular la elección de Alemania con la aprobación del aumento de los asientos no permanentes del consejo de seis a nueve, este fue ratificado, asegurando así tres asientos para América Latina. El aplauso estalló en la sala cuando la lista demostró que 48 Estados favorecían la admisión de Alemania.

Europa ha sepultado hoy la guerra mundial en Ginebra, cuando los asistentes a la sesión de la asamblea eligieron a Alemania miembro de la Liga de las Naciones y se acordó un asiento permanente en el consejo. A pesar de las protestas de los Estados escandinavos, contra la política de vincular la elección de Alemania con la aprobación del aumento de los asientos no permanentes del consejo de seis a nueve, este fue ratificado, asegurando así tres asientos para América Latina. El aplauso estalló en la sala cuando la lista demostró que 48 Estados favorecían la admisión de Alemania.