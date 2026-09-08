El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: Alemania ingresa a la Liga de las Naciones

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Europa ha sepultado hoy la guerra mundial en Ginebra, cuando los asistentes a la sesión de la asamblea eligieron a Alemania miembro de la Liga de las Naciones y se acordó un asiento permanente en el consejo. A pesar de las protestas de los Estados escandinavos, contra la política de vincular la elección de Alemania con la aprobación del aumento de los asientos no permanentes del consejo de seis a nueve, este fue ratificado, asegurando así tres asientos para América Latina. El aplauso estalló en la sala cuando la lista demostró que 48 Estados favorecían la admisión de Alemania.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.