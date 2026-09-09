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1926: La delegación alemana llega a la Liga de las Naciones

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    La llegada de la delegación alemana, que se espera para la tarde de hoy, ha eclipsado todas las actividades de la asamblea, la cual se dedicó en su mayor parte a discutir la obra realizada por la Liga de las Naciones el año pasado y el informe que el consejo ha presentado a la asamblea. A pesar de las noticias contradictorias llegadas anoche de España, reina verdadera satisfacción en la asamblea por haberse acabado por cumplir la tarea principal, o sea, la de aceptar a Alemania como miembro, adjudicándole un asiento permanente en el consejo y aumentando el número de asientos no permanentes.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.