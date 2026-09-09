1926: La delegación alemana llega a la Liga de las Naciones

La llegada de la delegación alemana, que se espera para la tarde de hoy, ha eclipsado todas las actividades de la asamblea, la cual se dedicó en su mayor parte a discutir la obra realizada por la Liga de las Naciones el año pasado y el informe que el consejo ha presentado a la asamblea. A pesar de las noticias contradictorias llegadas anoche de España, reina verdadera satisfacción en la asamblea por haberse acabado por cumplir la tarea principal, o sea, la de aceptar a Alemania como miembro, adjudicándole un asiento permanente en el consejo y aumentando el número de asientos no permanentes.

La llegada de la delegación alemana, que se espera para la tarde de hoy, ha eclipsado todas las actividades de la asamblea, la cual se dedicó en su mayor parte a discutir la obra realizada por la Liga de las Naciones el año pasado y el informe que el consejo ha presentado a la asamblea. A pesar de las noticias contradictorias llegadas anoche de España, reina verdadera satisfacción en la asamblea por haberse acabado por cumplir la tarea principal, o sea, la de aceptar a Alemania como miembro, adjudicándole un asiento permanente en el consejo y aumentando el número de asientos no permanentes.