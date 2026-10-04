Este domingo 4 de octubre, los electores de Cusco acudieron a las urnas para elegir a su próximo alcalde provincial. Según el primer resultado de la boca de urna de Datum de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Albert Arenas se ubica en el primer lugar de las preferencias con 29.4%.

En segundo lugar aparece William Peña, representante de Perú Primero, con 18.9%. Por su parte, Sergio Sullca, de Venceremos, registra 15.3% y ocupa el tercer lugar en este primer resultado.

La información corresponde a la boca de urna realizada por Datum durante la jornada electoral. Este resultado constituye un primer reporte sobre las preferencias de los electores y no reemplaza los resultados oficiales que serán obtenidos a partir del procesamiento de las actas.

Para definir la elección en primera vuelta, el candidato a gobernador regional debe obtener más del 30% de los votos válidos. Si ninguna candidatura supera ese porcentaje, los dos postulantes con mayor votación deberán disputar una segunda vuelta, en la que se definirá quién asumirá el gobierno regional para el próximo periodo.

En total más de 26.3 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para participar en las elecciones municipales. Durante este domingo, los electores acudieron a los locales de votación instalados en los distintos distritos que forman parte de la provincia.

La elección permite definir al próximo alcalde de la Municipalidad provincial, autoridad que estará al frente de la administración municipal durante el siguiente periodo de gobierno. Entre las competencias de la municipalidad provincial se encuentran aquellas vinculadas con la gestión de servicios y asuntos de alcance provincial.

Los porcentajes difundidos por Datum son preliminares y podrían modificarse conforme avance el procesamiento de las actas electorales. La definición oficial de los resultados dependerá del conteo de votos realizado por los organismos electorales correspondientes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estará a cargo del procesamiento de las actas y de la publicación de los resultados oficiales de las elecciones. El Comercio seguirá la actualización de los resultados conforme avance el conteo electoral.