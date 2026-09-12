1926: Lacoste vence a Tilden en la Copa Davis

La noticia llega desde Filadelfia. El torneo de tenis por la Copa Davis acabó de forma dramática con la derrota del campeón norteamericano William T. Tilden, por primera vez en siete años, en los juegos individuales. El francés René Lacoste lo venció por 4-6, 6-4, 8-6 y 8-6. Lacoste realizó su victoria sobre Tilden en cuatro emocionantes jugadas, mientras que el norteamericano, sufriendo de una lastimadura en la rodilla, hizo esfuerzos sobrehumanos para evitar su derrota. La muchedumbre de 9.000 espectadores aclamó a Tilden, alentándole para seguir con sus esfuerzos pese a su desventaja.

La noticia llega desde Filadelfia. El torneo de tenis por la Copa Davis acabó de forma dramática con la derrota del campeón norteamericano William T. Tilden, por primera vez en siete años, en los juegos individuales. El francés René Lacoste lo venció por 4-6, 6-4, 8-6 y 8-6. Lacoste realizó su victoria sobre Tilden en cuatro emocionantes jugadas, mientras que el norteamericano, sufriendo de una lastimadura en la rodilla, hizo esfuerzos sobrehumanos para evitar su derrota. La muchedumbre de 9.000 espectadores aclamó a Tilden, alentándole para seguir con sus esfuerzos pese a su desventaja.