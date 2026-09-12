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1926: Lacoste vence a Tilden en la Copa Davis

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    La noticia llega desde Filadelfia. El torneo de tenis por la Copa Davis acabó de forma dramática con la derrota del campeón norteamericano William T. Tilden, por primera vez en siete años, en los juegos individuales. El francés René Lacoste lo venció por 4-6, 6-4, 8-6 y 8-6. Lacoste realizó su victoria sobre Tilden en cuatro emocionantes jugadas, mientras que el norteamericano, sufriendo de una lastimadura en la rodilla, hizo esfuerzos sobrehumanos para evitar su derrota. La muchedumbre de 9.000 espectadores aclamó a Tilden, alentándole para seguir con sus esfuerzos pese a su desventaja.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.