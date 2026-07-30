Fernando Cabada. (Foto: Víctor Chunga)
Fernando Cabada. (Foto: Víctor Chunga)
Por Redacción EC

Fernando Cabada, exgerente general de Alianza Lima, conversó con Radio Ovación en donde brindó todos los detalles de su paso por el club y aclaró algunas incógnitas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.