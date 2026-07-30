Fernando Cabada, exgerente general de Alianza Lima, conversó con Radio Ovación en donde brindó todos los detalles de su paso por el club y aclaró algunas incógnitas.

El exdirectivo aprovechó para referirse al episodio de la salida de Hernán Barcos, e indicó que la mayoría del plantel apoyó la continuidad de Paolo Guerrero.

“Desde inicios del Clausura 2025 en algún momento el director técnico menciona que si él tuviera que quedarse con uno de los dos, me dicen que por el estado físico, por la disposición y el liderazgo dentro del camerino, se quedaría con Paolo (Guerrero). Es un hecho que Paolo tiene una condición física que corre, rinde, te cubre la cancha, el tema es que tengas once jugadores en la cancha“, confesó.

“Sí, en su mayoría sí”, respondió al ser consultado sobre la preferencia del plantel por la permanencia de Paolo Guerrero.

Asimismo, Cabada se reconoció que no se respetaron las prioridades en la temporada 2025, en donde la Liga 1 tenía la preferencia por sobre la Copa Sudamericana.

“Yo no podría decir que fue un fracaso. ¿Cuál ha sido la mejor campaña internacional en la historia de Alianza? 2025. Le ganamos a Gremio, a Boca. Creo que las prioridades no se respetaron, la prioridad uno era Liga 1 y la dos era la Copa. Nos empezamos a dejar deslumbrar por el brillo de la Copa y no cumplimos nuestro objetivo principal, que era la liga y ahí es donde se genera un desacomodo”, aceptó.