1926: Estafadores se hacen pasar como banqueros

Tiene conocimiento la Inspección General de Bancos que algunas personas malintencionadas se permiten presentar ante comerciantes de esta plaza del Callao y Balnearios con el carácter de visitadores por concepto de las leyes 4916 y 5006, sin duda con el fin de estafarlos. Por tal motivo, se previene al comercio, en general, que solo podrán actuar como tales visitadores los que presenten, previamente, el carnet de identidad suscrito por el inspector fiscal y con el respectivo sello oficial; suplicándosele que se dignen hacer detener por la policía a los que, sin tal formalidad, pretendan actuar en tan delicado asunto.

Tiene conocimiento la Inspección General de Bancos que algunas personas malintencionadas se permiten presentar ante comerciantes de esta plaza del Callao y Balnearios con el carácter de visitadores por concepto de las leyes 4916 y 5006, sin duda con el fin de estafarlos. Por tal motivo, se previene al comercio, en general, que solo podrán actuar como tales visitadores los que presenten, previamente, el carnet de identidad suscrito por el inspector fiscal y con el respectivo sello oficial; suplicándosele que se dignen hacer detener por la policía a los que, sin tal formalidad, pretendan actuar en tan delicado asunto.