El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: Estafadores se hacen pasar como banqueros

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Tiene conocimiento la Inspección General de Bancos que algunas personas malintencionadas se permiten presentar ante comerciantes de esta plaza del Callao y Balnearios con el carácter de visitadores por concepto de las leyes 4916 y 5006, sin duda con el fin de estafarlos. Por tal motivo, se previene al comercio, en general, que solo podrán actuar como tales visitadores los que presenten, previamente, el carnet de identidad suscrito por el inspector fiscal y con el respectivo sello oficial; suplicándosele que se dignen hacer detener por la policía a los que, sin tal formalidad, pretendan actuar en tan delicado asunto.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.