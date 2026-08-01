1926: Monumento a Ramón Espinosa

A las 4 de la tarde de ayer, conforme estaba anunciado en el programa de las Fiestas Patrias, se realizó en la Plazuela de las Mercenarias la ceremonia en la que se puso la primera piedra del monumento a la memoria de quien fue don Ramón Espinosa. Presentes a la hora indicada estuvieron el alcalde de Lima, varios concejales y los presidentes de numerosas instituciones obreras con sus respectivos estandartes. El concejal Carlos Velásquez elogió las virtudes del doctor Espinosa, a quien calificó de “maestro educador de tres generaciones” y protector de la clase laborista.

A las 4 de la tarde de ayer, conforme estaba anunciado en el programa de las Fiestas Patrias, se realizó en la Plazuela de las Mercenarias la ceremonia en la que se puso la primera piedra del monumento a la memoria de quien fue don Ramón Espinosa. Presentes a la hora indicada estuvieron el alcalde de Lima, varios concejales y los presidentes de numerosas instituciones obreras con sus respectivos estandartes. El concejal Carlos Velásquez elogió las virtudes del doctor Espinosa, a quien calificó de “maestro educador de tres generaciones” y protector de la clase laborista.