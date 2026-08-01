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1926: Monumento a Ramón Espinosa

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    A las 4 de la tarde de ayer, conforme estaba anunciado en el programa de las Fiestas Patrias, se realizó en la Plazuela de las Mercenarias la ceremonia en la que se puso la primera piedra del monumento a la memoria de quien fue don Ramón Espinosa. Presentes a la hora indicada estuvieron el alcalde de Lima, varios concejales y los presidentes de numerosas instituciones obreras con sus respectivos estandartes. El concejal Carlos Velásquez elogió las virtudes del doctor Espinosa, a quien calificó de “maestro educador de tres generaciones” y protector de la clase laborista.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.