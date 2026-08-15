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La comunicación y el Gobierno

“Sí es labor de quien ejerce la presidencia el (intentar) comunicar representatividad con la población”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    He estado siguiendo en estos días la discusión en torno a cómo está comunicando el gobierno desde que asumió el poder. He visto las críticas a las transmisiones en vivo de la presidenta Keiko Fujimori en las que muestra –y se prueba– los regalos que le hacen. También he revisado los cuestionamientos a cómo el ministro de Salud, Luis Dyer, está reportando, con bastante histrionismo, los problemas que va encontrando en el Minsa.

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