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Estado empírico

“El hecho es triste: proyecta la imagen de un país que ara sobre el desierto, aparentemente incapaz de aprender de sus reiterados estropicios”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar)
    (Ilustración: Víctor Aguilar)

    El país enrumba hacia su quinta transferencia democrática. Ciertamente, no se trata de una transición cualquiera: se produce luego de un proceso electoral dilatado y con insólitos tropiezos. Sin embargo, ¿cuál puede ser su impacto en esta coyuntura?

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.