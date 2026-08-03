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Destrabar exige más que voluntad

“Destrabar no significa empujar un proyecto a cualquier costo, sino conseguir que avance dentro de la ley y con responsabilidades claras”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    / Víctor Aguilar Rúa

    En los últimos días, el destrabe de proyectos ha vuelto al centro del debate público. Se habla de agilizar permisos, remover obstáculos y reactivar inversiones paralizadas como si todo dependiera de una orden impartida desde Palacio. Esa concepción es atractiva, pero equivocada. En el Estado, la voluntad política puede abrir una puerta, aunque rara vez basta para cruzarla.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.