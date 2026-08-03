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Construyendo una respuesta regional contra el crimen organizado

“Construir una respuesta regional frente al crimen organizado no es responsabilidad de un solo país ni de una sola institución”.

    Ilan Goldfajn
    Por

    Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Integrantes de la Guardia Nacional y el ejército mexicano vigilan la zona donde fue incendiado un autobús por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, en el balneario de Acapulco (México). (Foto: EFE/ David Guzmán)
    Integrantes de la Guardia Nacional y el ejército mexicano vigilan la zona donde fue incendiado un autobús por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, en el balneario de Acapulco (México). (Foto: EFE/ David Guzmán)

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.