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Agenda para la reforma electoral

“Culminado el presente proceso electoral, el JNE pondrá en marcha una agenda institucional para el perfeccionamiento de la legislación electoral”.

    Roberto Burneo Bermejo
    Por

    Presidente del JNE

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Las elecciones regionales y municipales 2026 han reabierto un debate necesario sobre la aplicación de la prohibición de reelección inmediata de gobernadores y alcaldes. Determinadas candidaturas han generado cuestionamientos respecto de si el marco normativo vigente responde plenamente a la finalidad que inspiró la reforma constitucional aprobada hace más de una década.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.