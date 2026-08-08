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BCR reporta mayor optimismo empresarial, se lanza cuenta regresiva para Lima 2027 y sismo afecta Junín

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 8 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este sábado 8 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las expectativas empresariales sobre la economía peruana alcanzaron en julio su mejor nivel en casi nueve años, según el BCR, pese al aumento en las proyecciones de inflación para 2026. Segundo, la Plaza de Armas celebró “A un Año de los Juegos” iniciando la cuenta regresiva hacia los Panamericanos Lima 2027. Finalmente, un sismo de magnitud 5,3 en Junín dejó una persona herida y dos viviendas colapsadas

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