BCR reporta mayor optimismo empresarial, se lanza cuenta regresiva para Lima 2027 y sismo afecta Junín

En el Semáforo de este sábado 8 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las expectativas empresariales sobre la economía peruana alcanzaron en julio su mejor nivel en casi nueve años, según el BCR, pese al aumento en las proyecciones de inflación para 2026. Segundo, la Plaza de Armas celebró “A un Año de los Juegos” iniciando la cuenta regresiva hacia los Panamericanos Lima 2027. Finalmente, un sismo de magnitud 5,3 en Junín dejó una persona herida y dos viviendas colapsadas

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢GRANDES EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Las expectativas empresariales sobre la economía peruana alcanzaron en julio su mejor nivel en casi nueve años, según el BCR. El indicador a tres meses subió de 55,5 a 62,3 puntos, mientras que el de 12 meses pasó de 68,6 a 72,1. De los 18 indicadores evaluados, 16 se ubicaron en terreno optimista. Tras la incertidumbre generada por la segunda vuelta presidencial, las expectativas volvieron a mejorar. Sin embargo, también aumentaron las proyecciones de inflación para el 2026 entre los agentes económicos consultados.

🟢A UN AÑO DE LOS PANAMERICANOS

La Plaza de Armas de Lima fue escenario de la celebración “A un Año de los Juegos”, con la que se inició la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Uno de los momentos centrales fue un espectacular video mapping sobre la fachada de la Catedral de Lima, que combinó imágenes, música y elementos de la identidad peruana. La puesta en escena recorrió desde el Océano Pacífico hasta la Lima contemporánea y culminó con el logo de Lima 2027 y el mensaje “Juntos brillamos más”.

🔴NUEVO SISMO EN JUNÍN

Un sismo de magnitud 5,3 se registró en la región Junín y dejó una persona herida y dos viviendas colapsadas en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca. El temblor generó daños materiales y movilizó a las autoridades para evaluar la situación y atender a los afectados. Equipos de emergencia realizaron labores de inspección en la zona, mientras se recomendó a la población mantener la calma y adoptar medidas de prevención ante posibles réplicas.