Matías Succar tuvo una noche inolvidable en el triunfo de Cienciano sobre Botafogo. (Photo by Jose Angulo / AFP)
Matías Succar tuvo una noche inolvidable en el triunfo de Cienciano sobre Botafogo. (Photo by Jose Angulo / AFP)
/ JOSE ANGULO
Por Redacción EC

Cienciano no solo consiguió una de las victorias más contundentes de su historia internacional. La goleada por 6-1 sobre Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, también permitió que cuatro futbolistas del conjunto cusqueño fueran incluidos en el once ideal de la jornada del certamen.

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