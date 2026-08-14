Cienciano no solo consiguió una de las victorias más contundentes de su historia internacional. La goleada por 6-1 sobre Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, también permitió que cuatro futbolistas del conjunto cusqueño fueran incluidos en el once ideal de la jornada del certamen.

Los elegidos fueron Marcos Martinich, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Matías Succar, protagonistas de una noche inolvidable en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los cuatro aparecieron en la alineación destacada junto a jugadores de otros clubes que también tuvieron actuaciones sobresalientes en sus respectivos encuentros.

Succar y Bandiera, una dupla imparable

Entre los nombres que más destacaron estuvieron Matías Succar y Neri Bandiera. Ambos marcaron dos goles cada uno ante Botafogo y fueron determinantes para que Cienciano consiguiera una ventaja de cinco tantos antes de viajar a Brasil. Martinich también convirtió en la primera mitad, mientras que Hohberg aportó en la generación ofensiva del equipo.

La actuación del ‘Papá’ fue especialmente contundente en el primer tiempo, cuando consiguió cuatro goles en apenas 34 minutos y dejó prácticamente sin reacción al conjunto brasileño. En la segunda mitad, Succar y Bandiera volvieron a aparecer para completar una goleada que sorprendió al fútbol sudamericano.

Ahora, Cienciano deberá defender esa enorme ventaja en el partido de vuelta, que se disputará en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Botafogo necesita ganar por cinco goles para forzar los penales, mientras que cualquier empate o triunfo del conjunto cusqueño le permitirá avanzar a los cuartos de final.