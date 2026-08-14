Matías Succar vivió una de las noches más importantes de su carrera. El delantero de Cienciano marcó un hat-trick en la goleada por 6-1 ante Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, y terminó el encuentro visiblemente emocionado. El atacante peruano no pudo contener las lágrimas después del pitazo final y explicó que su actuación significó mucho más que una gran jornada deportiva. El triplete le permitió romper su sequía goleadora en el torneo continental y, sobre todo, representar el resultado de años de trabajo y esfuerzo.

“Creo que hoy el fútbol me pagó cada entrenamiento, cada aguante, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada gol fallado y todo lo que ha habido que aguantar”, expresó Succar para Denganche.

Matías Succar recordó los momentos difíciles de su carrera

El delantero del ‘Papá’ reconoció que detrás de los tres goles ante Botafogo existieron momentos complicados y cuestionamientos relacionados con su efectividad frente al arco.

Succar destacó que el respaldo de su familia fue fundamental para superar esas etapas y poder mantenerse enfocado en su carrera profesional.

“Con la familia siempre todo fue mucho más fácil y se los dediqué en todo momento; se los he dedicado a todos. Lo único que quería era ir y meterme a la tribuna a abrazarlos”, manifestó.

La emoción del futbolista quedó reflejada al término del encuentro, cuando buscó compartir la celebración con sus seres queridos después de una actuación que difícilmente olvidará.

“No había marcado gol en Copa”: Succar habló de su triplete ante Botafogo

El atacante peruano reconoció que la goleada ante Botafogo superó cualquier expectativa que podía tener antes del partido. Incluso admitió que por momentos se olvidó de la dimensión del rival que tenía enfrente.

“Una locura. Yo creo que por un momento me olvidé de que estaba jugando contra Botafogo y haberle hecho tres goles”, señaló.

Succar también recordó que tenía una cuenta pendiente en la Copa Sudamericana, ya que todavía no había conseguido marcar en el torneo.

“No había marcado gol en Copa todavía, era una cuenta pendiente que tenía”, explicó el delantero, quien finalmente convirtió tres tantos en una misma noche.

Matías Succar pide humildad para la vuelta contra Botafogo

Pese a la enorme ventaja conseguida en Cusco, Succar evitó dar por definida la serie. El delantero sabe que Cienciano todavía deberá disputar el encuentro de vuelta en Brasil y pidió mantener los pies sobre la tierra.

“Es un sueño por el que he trabajado tantos años, pero hay que seguir: falta la vuelta, tenemos una linda oportunidad de seguir soñando, pero hay que ser muy humildes para ir a Brasil”, afirmó.

Cienciano viajará con una ventaja de 6-1 para enfrentar nuevamente a Botafogo y buscará confirmar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Matías Succar dedicó su actuación a su familia

Uno de los momentos más emotivos de sus declaraciones estuvo relacionado con su familia. Succar recordó especialmente a sus padres y a su hermano Alexander Succar, quien cumplió años antes del histórico partido.

“La jornada soñada. Lo soñaba mi papá, mi mamá y ‘Alexito’, que ayer fue su cumpleaños”, contó.

El delantero también reconoció el papel que tuvo su hermano en su formación y en los momentos difíciles que atravesó durante su carrera.

“Él me marcó el camino, aguantó muchas balas por mí y, en gran parte, yo estoy aquí parado gracias a él”, expresó con gratitud.

¿Por quién miró al cielo Matías Succar tras el partido?

Después del pitazo final, las cámaras captaron a Matías Succar mirando hacia el cielo mientras se encontraba al borde de las lágrimas. El delantero explicó posteriormente el significado de ese gesto.

“Para Ram. Para Ram, que siempre apoyó a ‘Tata’. Siempre han estado ahí y creo que debe estar superfeliz”, explicó Succar.