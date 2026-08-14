Cienciano consiguió una victoria histórica por 6-1 ante Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego del encuentro, Alejandro Hohberg valoró el resultado conseguido por el conjunto cusqueño, aunque dejó claro que la serie todavía no está definida.

Para el futbolista, el objetivo inicial era conseguir una victoria, incluso si el marcador era corto, debido a la dificultad que representa jugar el partido de vuelta en Brasil.

“Un buen resultado. En lo personal, yo creo que la idea era que había que ganar, como sea, por lo menos 1-0, porque tampoco es que en Brasil vamos a hacer un desastre”, señaló Hohberg para Denganche.

Hohberg reveló el pedido del entrenador para buscar más goles

El mediocampista explicó que Cienciano no se conformó con tomar ventaja y que el comando técnico les pidió mantener la intensidad para intentar ampliar la diferencia.

“El equipo tiene mucha ambición, mucho corazón, y creo que hemos demostrado que los goles... Bueno, nos pidió el entrenador eso: que ni siquiera hiciéramos un gol, busquemos la pelota, que mostremos que íbamos a hacer alguno más”, comentó.

La propuesta dio resultado. Cienciano continuó atacando y terminó consiguiendo una diferencia de cinco goles que le permite afrontar la revancha con una importante ventaja.

Para Hohberg, esta clase de resultados también contribuye a fortalecer la confianza del plantel.

“Así fueron llegando los goles. Eso da confianza y creo que podíamos haber hecho alguno más”, agregó.

Alejandro Hohberg pide cautela para la vuelta ante Botafogo

A pesar del contundente marcador, el jugador de Cienciano insistió en que el equipo no debe caer en exceso de confianza antes de viajar a Brasil.

“Estamos jugando con un equipo brasilero y después nos va a tocar ir allá. O sea, tampoco es que hay que subestimar o agrandarse”, afirmó.

Hohberg reconoció, sin embargo, que la goleada representa un resultado poco habitual para un equipo peruano frente a un rival brasileño de la magnitud de Botafogo.

“No es normal que un equipo peruano meta estos dos resultados como hemos metido en los últimos partidos acá, y bueno, estamos bien”, manifestó.

Hohberg: “No se gana solo con la altura”

El futbolista también respondió a quienes atribuyen los buenos resultados de Cienciano en Cusco exclusivamente a la altura. Para Hohberg, el rendimiento del equipo responde principalmente a una propuesta futbolística que ha ido evolucionando.

“Claramente no se gana solo con la altura, porque si no, cualquier equipo de Cusco ganaría los partidos acá”, sostuvo.

El mediocampista destacó especialmente el juego vertical que viene mostrando Cienciano, además de la incorporación de nuevas variantes ofensivas.

“Creo que tenemos un juego vertical. Le hemos agregado también un poco de buenas posiciones. Por momentos no somos todo centros, pero tenemos esa herramienta que hay que utilizar”, explicó.

Con el 6-1 ante Botafogo, Cienciano quedó muy cerca de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, Alejandro Hohberg dejó claro que el plantel deberá afrontar el partido de vuelta con la misma concentración y ambición para sellar su clasificación en Brasil.