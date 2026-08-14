El 6-1 de Cienciano sobre Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, quedará registrado entre las grandes actuaciones internacionales de un club peruano. El equipo cusqueño goleó al vigente campeón brasileño con un triplete de Matías Succar y quedó con una ventaja de cinco goles para la revancha.

Pero la historia de los enfrentamientos entre clubes peruanos y brasileños tiene varios capítulos memorables. Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, Cienciano, etc, también consiguieron victorias importantes ante representantes de Brasil en torneos oficiales de Conmebol.

Cienciano 6-1 Botafogo: la goleada que marca una nueva página

Fecha: 13 de agosto de 2026

13 de agosto de 2026 Torneo: Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana 2026 Instancia: Octavos de final, ida

Octavos de final, ida Resultado: Cienciano 6-1 Botafogo

La última gran hazaña ocurrió en Cusco. Cienciano arrolló a Botafogo y consiguió un 6-1 que lo dejó a un paso de los cuartos de final.

Matías Succar fue la gran figura al marcar tres goles, mientras que Neri Bandiera convirtió dos y Marcos Martinich completó la goleada. Botafogo descontó mediante Matheus Martins.

Por la diferencia de cinco goles, el resultado se convirtió en la mayor goleada conseguida por un club peruano frente a un equipo brasileño en competiciones continentales, de acuerdo con los registros y recuentos publicados tras el encuentro.

Sin embargo, su importancia histórica todavía deberá medirse con otros triunfos que tuvieron consecuencias decisivas en campañas internacionales.

Universitario 2-1 Palmeiras: el histórico triunfo en Brasil

Fecha: 8 de abril de 1979

8 de abril de 1979 Torneo: Copa Libertadores 1979

Copa Libertadores 1979 Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Resultado: Palmeiras 1-2 Universitario

Este partido ocupa un lugar especial en la historia. Universitario consiguió una victoria 2-1 sobre Palmeiras en São Paulo, convirtiéndose en el primer y, durante muchos años, único club peruano en ganar un partido de Copa Libertadores jugando en territorio brasileño.

El triunfo del conjunto dirigido por Roberto Scarone continúa siendo uno de los antecedentes más importantes cuando se habla de clubes peruanos enfrentando a brasileños.

Alianza Lima 1-0 Cruzeiro: Waldir Sáenz hizo historia

Fecha: 25 de febrero de 1997

25 de febrero de 1997 Torneo: Copa Libertadores 1997

Copa Libertadores 1997 Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Resultado: Alianza Lima 1-0 Cruzeiro

Alianza Lima protagonizó otra victoria histórica en 1997. Los íntimos derrotaron 1-0 al Cruzeiro, entonces uno de los grandes protagonistas del fútbol brasileño.

El único gol fue marcado por Waldir Sáenz. El resultado tuvo un valor adicional porque Cruzeiro terminaría siendo campeón de aquella edición de la Libertadores, superando posteriormente a Sporting Cristal en la final.

Sporting Cristal 1-0 Cruzeiro: el gran triunfo celeste de 1997

Fecha: 28 de febrero de 1997

28 de febrero de 1997 Torneo: Copa Libertadores 1997

Copa Libertadores 1997 Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Resultado: Sporting Cristal 1-0 Cruzeiro

Solo tres días después del triunfo de Alianza, Sporting Cristal también derrotó al conjunto brasileño. Los celestes vencieron 1-0 a Cruzeiro en Lima.

Aquel equipo de Cristal terminaría protagonizando la mejor campaña internacional de su historia al alcanzar la final de la Copa Libertadores 1997.

Cienciano 2-1 Santos: el triunfo que encaminó una campaña histórica

Fecha: 29 de octubre de 2003

29 de octubre de 2003 Torneo: Copa Sudamericana 2003

Copa Sudamericana 2003 Instancia: Cuartos de final, vuelta

Cuartos de final, vuelta Resultado: Cienciano 2-1 Santos

Este es, probablemente, uno de los triunfos con mayor peso histórico de la lista.

Cienciano había empatado 1-1 ante Santos en Vila Belmiro y necesitaba ganar en Cusco para avanzar a semifinales. El equipo dirigido por Freddy Ternero se impuso 2-1 con un doblete de Germán Carty y eliminó al conjunto brasileño.

Después de eliminar a Santos, Cienciano superó a Atlético Nacional y alcanzó la final, donde derrotó a River Plate para conquistar la Copa Sudamericana 2003, el primer título internacional oficial de un club peruano.

Por eso, aunque el 6-1 a Botafogo es mucho más contundente, el triunfo sobre Santos puede considerarse más trascendente en términos de historia deportiva.

Alianza Lima 2-0 Gremio: el triunfo que rompió una larga sequía

Fecha: 16 de julio de 2025

16 de julio de 2025 Torneo: Copa Sudamericana 2025

Copa Sudamericana 2025 Instancia: Playoffs de octavos de final, ida

Playoffs de octavos de final, ida Resultado: Alianza Lima 2-0 Gremio

Alianza Lima volvió a derrotar a un brasileño después de 28 años. Los blanquiazules vencieron 2-0 a Gremio en Matute con goles de Gaspar Gentile y Eryc Castillo.

El triunfo tuvo un valor adicional: fue la primera victoria de Alianza ante Gremio en la historia y el primer triunfo del conjunto íntimo frente a un brasileño desde el 1-0 sobre Cruzeiro en 1997.