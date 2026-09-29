Universitario de Deportes oficializó este martes la salida de Héctor Cúper como director técnico del primer equipo. El club crema informó que tomó la decisión luego de una reunión entre la administración y el entrenador argentino.

A través de un comunicado publicado este 29 de septiembre de 2026, Universitario confirmó el final del vínculo con Cúper, quien dejará de estar al frente del plantel principal.

“Tras una reunión sostenida entre la administración y el director técnico Héctor Cúper, se acordó dar por culminado su vínculo como entrenador del primer equipo”, informó el club.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/a9Izy35GKR — Universitario (@Universitario) September 29, 2026

Universitario también agradeció al entrenador argentino y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución.

“El Club agradece al profesor Héctor Cúper y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en la institución”, aseveró.

Tras la salida de Cúper, Piero Alva será el encargado de dirigir los entrenamientos del primer equipo de manera interina. El club crema precisó que informará en los próximos días quién será el encargado de asumir de forma definitiva el comando técnico.

“De manera interina, el profesor Piero Alva dirigirá los entrenamientos del primer equipo. En los próximos días, el Club informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico”, indicó Universitario.