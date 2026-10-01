Jader Rizqallah, máximo inversionista del FCB Melgar, anunció que su siguiente objetivo en el club es la construcción de un estadio que cumpla con todos los estándares de la Conmebol.

“Mi siguiente objetivo en Melgar, y doy mi palabra, es hacer un estadio. Tengo la capacidad para realizar el proyecto. En el papel, un recinto que cumpla con los estándares que exige Conmebol. Se ha mapeado zonas cercanas al CAR de Mollebaya y otras dos zonas”, indicó.

El empresario aseguró que un nuevo estadio pondría al club arequipeño no solo como un top de Perú, sino también internacionalmente.

“Me comprometo que si se encuentra la forma de que se garantice la inversión y toda la gestión, se hace el estadio. Estamos trabajando en ello. Lo tengo en la cabeza hace tiempo. Yo quiero que FBC Melgar sea top no solo en Perú”, mencionó.