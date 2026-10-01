Jader Rizqallah, máximo inversionista del ‘Dominó’, que está capacitado para liderar el proyecto que cumpla con los estándares que exige Conmebol.
Jader Rizqallah, máximo inversionista del ‘Dominó’, que está capacitado para liderar el proyecto que cumpla con los estándares que exige Conmebol.
Por Redacción EC

Jader Rizqallah, máximo inversionista del FCB Melgar, anunció que su siguiente objetivo en el club es la construcción de un estadio que cumpla con todos los estándares de la Conmebol.

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