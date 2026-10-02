icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El técnico argentino vuelve a la ‘U’ en un momento que exige respuestas rápidas y deberá ordenar el vestuario. Al frente tiene siete partidos y una promesa: que su segundo ciclo termine como el primero, con la crema levantando el título de la Liga 1. | Foto: Universitario
El técnico argentino vuelve a la ‘U’ en un momento que exige respuestas rápidas y deberá ordenar el vestuario. Al frente tiene siete partidos y una promesa: que su segundo ciclo termine como el primero, con la crema levantando el título de la Liga 1. | Foto: Universitario
Por Jasson Curi Chang

Con Fabián Bustos, Universitario de Deportes tendrá que romper el viejo adagio: nadie regresa vivo del olvido. El argentino se volvió a sentar al frente del equipo crema —aunque todavía tendrá que esperar para hacerlo oficialmente en un partido— y encontró un club que conoce, un plantel que lo reconoce y una historia reciente que también conoce demasiado bien: la obsesión por ganar la Liga 1.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.