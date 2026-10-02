Con Fabián Bustos, Universitario de Deportes tendrá que romper el viejo adagio: nadie regresa vivo del olvido. El argentino se volvió a sentar al frente del equipo crema —aunque todavía tendrá que esperar para hacerlo oficialmente en un partido— y encontró un club que conoce, un plantel que lo reconoce y una historia reciente que también conoce demasiado bien: la obsesión por ganar la Liga 1.

El argentino fue presentado este jueves como nuevo técnico crema después de la salida de Héctor Cúper. Lo hizo acompañado por Edgardo Adinolfi, su primer asistente; Jonathan Mejía, segundo asistente; y Marcos Conenna, preparador físico. La imagen tenía algo de reencuentro y también de urgencia. La ‘U’ no lo llamó para comenzar una temporada. Lo llamó cuando quedan siete partidos del Clausura y el tetracampeonato todavía es una posibilidad concreta. El equipo marcha segundo, a dos puntos de Deportivo Garcilaso.

Franco Velazco, administrador del club, estuvo presente y prefirió no entrar en la novela que acompañó los últimos días del ciclo anterior.

Fabián Bustos inicia su segundo ciclo dirigiendo a Universitario de Deportes. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

“No me voy a detener en chismes, todas las tonterías que se han hablado en redes. Estamos concentrados en los objetivos que nos hemos puesto”, dijo.

La palabra ahora es trabajo. Y dentro de ese trabajo aparecen cinco decisiones que pueden definir el regreso de Bustos.

1. Los referentes que esperan

Aldo Corzo, Edison Flores y Horacio Calcaterra son tres nombres que conocen perfectamente lo que significa jugar en Universitario. También saben lo que significa ser observado cuando no juegan.

Los tres han tenido menos protagonismo durante el Clausura. En algunos partidos quedaron fuera de la lista y en otros esperaron desde el banco. Bustos deberá decidir si ese liderazgo alcanza con los entrenamientos o si también debe tener presencia en los partidos que quedan.

El técnico, por lo pronto, habló de ellos con respeto. “Aldo, Edison y Andy son históricos en el club. Son jugadores que aprecio mucho y me han llevado a lugares importantes”, señaló, aunque también dejó una advertencia: no habrá puestos asegurados.

Bustos conoce la importancia del vestuario. Y sabe que en una recta final no solo se necesitan piernas. Se necesitan líderes.

Fabián Bustos volvió a Campo Mar y dirigió su primer entrenamiento con Universitario

2. Romero o Vargas: la decisión del arco

La segunda pregunta parece sencilla, pero tiene números detrás. Diego Romero ha sido el arquero con más continuidad en la temporada, aunque sus estadísticas del Clausura abren una discusión. En diez partidos recibió 16 goles. En el año, acumula 24 goles encajados en 20 encuentros de Liga 1 y solo cinco veces terminó con el arco invicto.

Miguel Ángel Vargas, en cambio, jugó siete partidos del Apertura y recibió seis goles. En tres de ellos terminó sin recibir anotaciones.

No se trata únicamente de una estadística. Bustos deberá determinar qué arquero le ofrece mayor seguridad para siete partidos en los que cada error puede costar un campeonato.

Romero, además, se encuentra actualmente con la selección peruana. La decisión tendrá que esperar, pero ya está planteada.

3. No tocar demasiado lo que funcionó

Bustos no parece llegar con la necesidad de inventar otro equipo. Su anterior Universitario encontró identidad dentro del 3-5-2. Lo mantuvo respecto del proceso de Jorge Fossati, lo adaptó a sus jugadores y terminó construyendo un equipo que hizo del Monumental una fortaleza.

En 2024 consiguió una marca extraordinaria: ganó los 17 partidos de Liga 1 que dirigió como local, con 43 goles a favor y apenas 5 en contra. Fue campeón del Apertura, del Clausura y del título nacional.

Ahora tiene un plantel diferente, pero una idea conocida. “Somos pragmáticos”, explicó Bustos en su presentación. La frase puede ser una pista de lo que viene. No necesariamente cambiar por cambiar. Elegir lo que funcione.

Conferencia de Fabián Bustos EN VIVO: sigue el minuto a minuto de su presentación en Universitario desde el estadio Monumental.

4. Dirigir sin poder dirigir

Hay una paradoja en el regreso. Bustos es nuevamente el entrenador de Universitario, pero no podrá sentarse en el banco durante sus tres primeros partidos. La sanción que arrastra de su anterior etapa todavía está vigente. Edgardo Adinolfi también tiene una fecha pendiente.

Así, Jonathan Mejía será quien conduzca al equipo desde la zona técnica ante Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II. El debut de Bustos en el banco está previsto para el duelo ante Sport Boys.

No es un detalle menor. El nuevo técnico tendrá que trabajar, corregir y decidir desde otro lugar. El equipo tendrá que reconocer su voz aunque durante esas tres primeras fechas no lo tenga físicamente al costado. El primer examen será Melgar, el sábado 10 de octubre, a las 7 p.m., en el Monumental.

5. Las siete finales y el futuro

Después de Melgar vendrán Alianza Atlético, en Trujillo, el 18 de octubre; Juan Pablo II, en Lima, el 24; y luego Sport Boys, Atlético Grau, CD Moquegua y Sport Huancayo. El fixture oficial ubica esos partidos en las jornadas finales del Clausura.

Al menos cuatro de esos rivales —Melgar, Alianza Atlético, Sport Boys y Grau— forman parte de la pelea por la parte alta. Y el viaje final a Huancayo tendrá su propia dificultad.

Por eso Bustos no regresa solamente para siete partidos. Regresa para intentar cerrar una temporada y, al mismo tiempo, comenzar a construir la siguiente.

Su contrato es hasta diciembre de 2027. Eso significa que mientras piensa en el próximo partido también tendrá que participar en la planificación del próximo año: renovaciones, refuerzos, estructura de trabajo y una posible Copa Libertadores.

Quizá esa sea la mayor diferencia con el técnico que acaba de salir. Cúper llegó para conducir un presente. Bustos regresa para resolverlo y, si todo sale como espera la ‘U’, también para construir el futuro.

Pero primero están las siete finales. Siete partidos. Siete oportunidades para que un viejo conocido demuestre que volver del olvido no siempre significa regresar al mismo lugar.

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