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¿Y los operadores naranjas?

“¿Tendrá Fuerza Popular la capacidad de quedarse con las comisiones más influyentes o terminará conformándose con aquellas de menor peso político mientras otras bancadas controlan los espacios estratégicos?“.

    Milagros Muñoz
    Por

    Especialista en comunicación política

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Fuerza Popular.
    Foto: Fuerza Popular.

    Es curioso cómo las narrativas moldean la percepción de la opinión pública. A menudo exageran atributos para construir la historia del adversario y fijar una imagen determinada en el imaginario colectivo. Lo paradójico es que, en ese proceso, muchas veces se terminan sobreestimando cualidades que originalmente fueron usadas para cuestionar una reputación.

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