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Primeros movimientos

“En el caso de Espá, parece tratarse de un gesto de apertura política, de renovación generacional en la cancillería, de apertura hacia Estados Unidos”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    "Las cosas probablemente se verán aún más complejas al conocer el conjunto del Consejo de Ministros". Composición: El Comercio / Foto: Andina
    "Las cosas probablemente se verán aún más complejas al conocer el conjunto del Consejo de Ministros". Composición: El Comercio / Foto: Andina

    Iniciamos un nuevo quinquenio, y los primeros movimientos permiten hacer algunos comentarios.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.