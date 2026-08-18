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¿Cuánto cuesta llegar tarde?

“Necesitamos saber dónde terminó cada sol, dónde están trabajando los médicos, qué equipos funcionan y cuáles están inutilizados”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Ministerio de Salud tiene una tarea que va mucho más allá de pedir presupuesto: convencer al Ministerio de Economía y Finanzas de que invertir en salud es rentable. No solo porque salva vidas –razón suficiente–, sino también porque evita costos futuros, protege la productividad y permite que las personas sigan estudiando, trabajando y cuidando a sus familias.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.