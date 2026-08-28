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225 veces más fuerte

“Contra la destrucción masiva de infraestructura no hay nada que podamos hacer. Pero sí se puede reducir de manera muy significativa la pérdida de vidas humanas”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Maquinaria pesada remueve escombros de un edificio destruido por el terremoto, el 12 de agosto de 2026, en Quibdó, Chocó (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
    Maquinaria pesada remueve escombros de un edificio destruido por el terremoto, el 12 de agosto de 2026, en Quibdó, Chocó (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

    Un terremoto de magnitud 8,8 en Lima será 225 veces más fuerte que el de Venezuela y 120 veces más que el de Colombia. Equivaldrá a 240.000 toneladas de TNT.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.